Polkupyörillä opin perään

Jatkossa Kiiruun koulun yksi opetusryhmä kerrallaan pääsee pyöräilemään oppitunneilla lähialueille, oppimaan vaikkapa vesistön ääreen, lähimetsiin, museolle ja tapahtumiin tai fillaroimaan liikuntatunnilla. Sen mahdollistaa 16 polkupyörää ja kypärät, jotka opinahjo sai joululahjoituksena somerolaiselta yritykseltä, Jaatimetilla. Lashjoitus on arvoltaan noin 8 000 euroa.

– Pyörät tukevat opetussuunnitelman toteutumista. Päästään välillä pois pulpeteista ja tutustumaan ympäristöön ja opetettaviin asioihin ympäröivän yhteiskunnan kautta, selvittää yläkoulun rehtori Janne Aaltonen.

Suurin osa keskustassa asuvista tulee polkupyörillä kouluun. Kuljetusoppilailla on ollut vaikea päästä kulkemaan nopeasti koululta esimerkiksi jäähallille.

Yläkoululla oli tarve, johon Jaatimet joululahjoituksellaan vastasi.

– Meillä on ollut tapana jouluna muistaa eri tahoja hyväntekeväisyyslahjoitusten muodossa. Jaetaan joulumieltä eteenpäin, kertoo Jaatimetin toimitusjohtaja Jari Vaittinen.