Somerolaisporukka tempaisee musiikkivideon Suomelle

Teksti Merja Ryhtä

Joukko somerolaisia on tempaissut Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi musiikkivideon isänmaalle. Kappaleen Isänmaa on säveltänyt ja sanoittanut Kai Merilä, joka myös tulkitsee kappaleen. Sovitus on Ilkka Kylmäniemen.

Tomi Salakarin ohjaamalla videolla esiintyy useita somerolaisia koululaisista kaupunginjohtajaan.

Seuraavan kerran videokuvauksia tehdään ensi tiistaina 28.11. Hämeenportissa, jonne kaivataan vielä väkeä mukaan.

Video julkaistaan joulukuussa.

Lue lisää 24.11.2017 lehdestä