Tarjolla jopa tuhansia työpaikkoja – Rekryexpo-messut alkoivat juuri Turun Messukeskuksessa

Varsinais-Suomen poikkeuksellisen hieno työpaikkatilanne on luonut uuden tapahtuman Turun Messukeskukseen. Saman katon alla on tänään keskiviikkona yli 60 yritystä, jotka etsivät uusia työntekijöitä. Rekryexpo-tapahtumassa mukana olevissa yrityksissä on avoinna yhteensä yli 3 000 työpaikkaa.

Tapahtuma Turun Messukeskuksessa alkoi tänään kello 10.

Tapahtumapäivän aikana järjestetään esimerkiksi suoria työhaastatteluja. Niin kutsuttu Speed datingin eli pikahaastattelumahdollisuuden järjestää aTalent Recruiting.

Töitä tarjoavia yrityksiä on ilmoittautunut mukaan 11.

– Järjestävä yritys kertoo, että mukaan on ilmoittautunut todella paljon ja hyviä työnhakijoita. Hakijoiden avoimeen hakukenttään kirjoittamat tekstit ovat järjestäjän mukaan poikkeuksellisen hyviä. Se kertoo, että mukana on hyviä tyyppejä, sanoo Turun Messukeskuksen projektijohtaja Krista Ahonen.

Kaikki paikat eivät ole täynnä, joten pikahaastatteluun mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautua voi myös paikan päällä messuilla.

Krista Ahonen muistuttaa, että pikahaastattelussa työnhakija voi tehdä hyvän vaikutuksen työnantajaan uudella tavalla. Jos työhakemuksen kirjoittaminen ei ole vahvinta aluetta, kasvokkain tapaamisella voi antaa itsestään paremman vaikutelman.

Pikahaastattelussa on kaksi linjaa. Ensimmäisessä linjassa yritykset hakevat osaajia myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin. Toisessa linjassa tehtäväkuvien kirjo on laaja merialan osaajista lehdenjakajiin.

Yhdellä linjalla haastatteluja tekee 5–6 yritystä. Jokainen työnhakija saa kolmen minuutin pikatapaamisen jokaisen linjan yrityksen kanssa.

Rekryexpossa kuullaan myös työnantajien markkinointipuheita. Projektijohtaja Krista Ahonen sanoo, että työnantajilta on harvemmin totuttu kuulemaan mainospuheita.

– Työnhakemuksissa on yleensä pitkä lista työnhakijalta vaadittavia taitoja ja valmiuksia, joita vain harva pystyy täyttämään. Nyt yritykset jopa kilpailevat työntekijöistä, joten myös yritysten pitää osata kertoa, miksi juuri heille kannattaa hakeutua töihin.

Työnantajapuheenvuoroja on messuilla yli 30. Avoimista paikoistaan kertovat mm. Valmet Automotive, Meyer Turku Oy, Yara Suomi Oy, R-kioski, Raumaster, Cargotec, Viking Line ja useat alueen kaupungit.

Tapahtumaan on vapaa sisäänpääsy. Messut ovat auki keskiviikkona kello 18 saakka. Muun muassa Varsinais-Suomen TE-toimisto on järjestänyt tapahtumaan myös kuljetuksia eri puolilta Suomea yhteistyössä muiden toimistojen kanssa. Varsinais-Suomen ulkopuolelta kuljetuksia on järjestetty esimerkiksi Porista, Satakunnasta ja Tampereelta.

Tarjolla on myös ajankohtaisia puheenvuoroja tämän päivän työelämästä. Työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä kertoo tapahtumassa miten työ muuttuu. Digitaalinen vallankumous, sen eteneminen ja yhteistyötaitojen kehittäminen ovat teemoina klo 11 alkavassa puheenvuorossa.

Rekryexpo- tapahtuma järjestetään yhteistyössä Turun Messukeskuksen ja TS-Yhtymän medioiden kanssa.

Avoimia työpaikkoja messuilla

myyjä

myyntineuvottelija

projektipäällikkö

laiva-alan asiantuntija

ohjelmistokehittäjä

asiakasneuvoja

suunnittelija

lehdenjakaja

siivooja

lääketeknikko

varastotyöntekijä

koneasentaja

tarjoilija

trukkikuski

laitosmies

proviisori

farmaseutti

kokki

kylmäkkö

tiskari

asentajia

pakkaaja

robotiikan asiantuntija

teollisuusompelija

kuorma-autonkuljettaja

it-asiantuntija

kone- ja laitesuunnittelija

ajanvaraaja

provisoori

puutarhuri

tuotantotyöntekijä