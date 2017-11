Tuntematon sotilas sai hurjan startin Jukolassa

|

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuva veti Somerollakin elokuvateatteriin ennätysmäärän väkeä.

– Ensimmäisellä viikolla oli 546 katsojaa. Mikään muu elokuva ei ole lähivuosina yltänyt samaan, poikkeuksellisen kova startti, sanoo elokuvayrittäjä Vesa Aaltonen.

– Leffan näytöksiä ei ole lopetettu, vaan se jatkaa edelleen ohjelmistossa Somerolla. Itsenäisyyspäivänä on näillä näkymin tämän vuoden viimeinen esitys. Tällä välin esityksiä on niin paljon kuin tarvetta ja mahdollisuuksia esittää on, Aaltonen sanoo.

Tuntematon sotilas on jo nyt tämän vuoden katsotuin elokuva Suomessa.

Ennakkonäytöksissä elokuvan näki 48 438 katsojaa. Kymmenessä päivässä se keräsi huimat 364 468 katsojaa.

Kotimaisista elokuvista tähän asti katsotuin on ollut edelleen elokuvateatterissa pyörivä Napapiirin sankarit 3, jonka on nähnyt 265 594 katsojaa.

Tuntematon sotilas nähdään myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Hieman lyhennetyn version ensi-ilta on Ruotsissa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Edvin Laineen ohjaama ensimmäinen Tuntematon sotilas on kaikkien aikojen katsotuin elokuva Suomen elokuvateattereissa. Vuoteen 1989 mennessä se keräsi noin 2,8 miljoonaa katsojaa.

Rauni Mollbergin Tuntematon sotilas oli vuonna 1985 Suomen 17. katsotuin kotimainen elokuva 590 271 katsojallaan.

Mollbergin versiossa Rahikaista näytteli osa-aikasomerolainen Mika Mäkelä, joka oli kuvausten aikaan alle parikymppinen nuorukainen. Kuvausten jälkeen hän meni armeijaan.

Lue lisää 14.11.2017 lehdestä