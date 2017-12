Viikon kuvat: Jouluvalot polkupyörässä, dubattu Tuntematon sotilas ja painonnostajan parisuhde

|

Joulukuun alussa on sahattu kuusi torille ja sytytetty joulukadun tunnelmalliset valot. Mutta laitilalaispojilla välähti: he keksivät laittaa jouluvalot polkupyöriensä rungon ympärille.

Katso joulukuun alun kuvat eri puolilta maakuntaa. Jotta touhu ei olisi pelkkää pukin odotusta, käymme kuvavierailulla myös painonnostosalilla, skeittilaudalla ja parkour-salilla.

PUHU PUKILLE. Kosken joulunavauksessa joulupukki kuunteli korvat höröllään kolmevuotiaan Eino Laineen jutustelua. Eino kertoi toivovansa joululahjaksi oikein ison oikean auton. Toimittajan udellessa, miten hän meinaa saada ajokortin, kun on vielä niin pieni, oli Einolla ratkaisu jo mielessä: ”Lainaan tietenkin iskän ajokorttia!” Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

JOKO MAHTUU? Alun perin 1500-kiloinen ja yli 20-metrinen kuusi kasvoi Salossa vanhan Nokian kampuksen takana. Sieltä kuusi kuljetettiin keskiviikkona Salon torille koko kansan joulupuuksi. Jyrki Koivunen muotoilee puun tyveä niin, että se solahtaa suoraa metrin mitalta torilla odottavaan reikään. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

YHTEISET TREENIT JA YHTEINEN ARKI. Turkulaiset Saara Leskinen ja Eero Retulainen osallistuvat parhaillaan painonnoston MM-kisoihin. Kisavalmistautuminen on hallinnut kaksikon syksyä, ja paljon aikaa on kulunut yhdessä Alfan salilla Raunistulassa. Retulainen myös valmentaa Leskistä. Lisäksi he ovat avopari. Leskisen MM-urakka päättyi perjantain vastaisena yönä ennätystulokseen. Retulaisen nostot ovat vielä edessä viikonloppuna. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

UUTTA JOULUSIRKUSPERINNETTÄ. Pauliina Räsäsen ja Slava Volkovin Art Teatro kokeilee White Circus -esityksellään, löytyisikö myös Turusta potentiaalia jokavuotiselle joulusirkukselle. Aarni Pahajoki jongleeraa lasikuulalla. Esityksiä on Turun Logomossa 9.12. asti. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

SAMMUTUSAUTON RATISSA. Metsämaan paloasemalla kuhisi viime lauantaina utelias joukko lapsia ja nuoria. Päivä paloasemalla -tapahtuman merkeissä kaikki halukkaat pääsivät perehtymään palokunnan toimintaan ja opettelemaan tarpeellisia paloturvallisuustaitoja. Tapahtuman myötä käynnistyi valtakunnallinen paloturvallisuusviikko. Elias Laine, 2, oli onnessaan päästessään istumaan paloauton ratin taakse. Kuva: Karoliina Markula, Loimaan Lehti.

”PILVET KARKAAVAT KAUAS. ÄLÄ HAASKAA AMMUKSIA.” Turkulainen kulttuuriyhdistys Komitea tarjoaa itsenäisyyspäivänä Cosmic Comic Cafessa omanlaisensa Suomi 100 -karkelot: Aki Kaurismäen Tuntematon sotilas -nimeä kantavan tapahtuman, jossa Komitean väki livedubbaa Laineen filmatisoinnin kaurismäkeläisellä puheenparrella. Miten sanaileekaan kaurismäkeläisittäin majuri Frank Sarastie (Tauno Palo) itsenäisyyspäivänä Cosmicissa? Frida-kissa kuuntelee korva tarkkana Komitean dubbausharjoitusta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

TUNNELMALLINEN NÄKY. Joulun aika alkoi viime sunnuntaina Uudessakaupungissa ja jouluvalot syttyivät Alisenkadun yllä. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

PALUU LAUDAN PÄÄLLE. Day Off -kaupan avaaminen uudelleen ei tehnyt Mika Eirtovaarasta vain skeitti-kauppiasta. Se toi rullalautailun takaisin hänen elämäänsä. Myös Miska Kaukonen on aikeissa kavuta taas laudalle. Kaukonen seuraa, kun Eirtovaara kokeilee skeittilautaa. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

JOULUVALOT PYÖRÄÄN. Jarno ja Eeli olivat keksineet varustaa polkupyöränsä jouluvaloin. Laitilan lauantaisessa joulunavauksessa sytytettiin myös ensimmäistä kertaa uudet led-jouluvalot Laitilan keskustaan. Kuva: Ari Anteroinen, Laitilan Sanomat.

URA BASKET HURJASTELI DIVARIN PISTE-ENNÄTYKSEN. Kaarinalaiset tekivät kotiottelussaan Porvoon Tarmoa vastaan peräti 149 pistettä. Ura Basketin Riku Laine (vas.) ja Pyry Rainamaa panivat Tarmon Elias Lahdensuun ahtaalle viime perjantain murskajaisissa. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

KAARINA-MITALISTIT. Marko Rantanen ja Enska-koira ovat olleet jäljittämässä kymmeniä kadonneita. Viimeksi Turussa pitkään etsittyä Juuso-Petteri Salervoa. Mies löytyi menehtyneenä Aurajoesta. Rantanen ja Enska palkittiin tänä vuonna Kaarina-mitalilla. Enska vaikuttaa itsevarmalta, rauhalliselta ja kuuliaiselta – ja on kova pusuttelemaan. Hyvin tehdystä työstä Enska haluaa palkinnoksi hetken pallonsa kanssa. Kuva: Teija Uurinmäki, Kaarina-Lehti.

TERVEISET SOMEROLTA. Pitkäjärven koulun oppilaat lähettivät ilmapalloterveiset ilmaan Someron kunnallishallinnon 150-juhlavuoden kunniaksi. Oppilaat kirjoittivat terveisiä kotikonnuiltaan ja toivovat, että joku löytäisi viestin ja ilmoittaisi siitä Someron kaupungin nettisivuilla. Kuva: Merja Ryhtä, Somero-lehti.

PARTIOLAISET SULAUTUIVAT MAASTOON. Paimiossa suunnattiin metsään, kun leikkimielinen selviytymiskilpailu Kairaattorit käytiin lauantaina. Partiolippukunnan Kairankiertäjien järjestämässä kilpailussa oli tavoitteena edetä lähdöstä maaliin mahdollisimman huomaamattomasti. Aikaa on yksi vuorokausi, ja matkalla väijyy useita kilpailun tuomareita mutkistamassa matkaa. 14-vuotiaat Liedon Eränkävijöiden partiolaiset Saana Pikala (vas.) ja Emilia Jaakkola pyrkivät pian lähdön jälkeen näkymättömiin maastoon. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

RUUHKAA MAALILLA. Uudenkaupungin jääkotkat (UJK) loi viime sunnuntaina useita pahoja tilanteita TPS:n maalille, mutta maaliin asti kiekkoa ei saatu kertaakaan. Kyseessä oli naiskiekon mestiksen karsintasarja. Lopuksi vierasjoukkue TPS nappasi 4–0-voiton. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

LIIDINPELASTAJAT LENTÄVÄT APUUN. Moottorivarjoliitäjät liittyvät osaksi Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Tähän asti poliisi on voinut pyytää varjoliitäjiltä apua kadonneiden etsintöihin vain epävirallisesti. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Suomen liidinpelastajien yhdistystä johtaa salolainen Mika Virolainen. Hänen tietojensa mukaan Suomi on ensimmäinen maa, jossa vapaaehtoiset varjoliitäjät ovat virallisesti osa valtakunnallista pelastustoimintaa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

TURUN ENSIMMÄINEN PARKOURSALI. Parkour on alkujaan ulkolaji. Sisäsalien tavoitteena on paikata lähiympäristön puutteita. Turun saliin on rakennettu laaja tankokokonaisuus, jonka päällä salin vetäjä Ville Leppänen tasapainoilee. Parkourin harrastajat hyppivät, kiipeävät ja tekevät akrobaattisia temppuja käyttäen hyväkseen esteitä, joita kaupunkiympäristöstä tai luonnosta löytyy. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

